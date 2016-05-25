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بان كى مون يلتقى الفتاة العراقية ضحية تنظيم داعش ويؤكد تعاطفه معها

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بان كى مون يلتقى الفتاة العراقية ضحية تنظيم داعش ويؤكد تعاطفه معها بان كى مون يلتقى الفتاة العراقية ضحية تنظيم داعش ويؤكد تعاطفه معها
نشرت نادية مراد، الفتاة الإيزيدية العراقية، والتى تعرضت للخطف والاغتصاب على أيدى تنظيم الدولة الإسلامية الذى قام بأخذها كجارية عندهم بعد أن تمكنوا من احتلال منطقتها وقتل أهلها فى القرية، مجموعة من الصور، أثناء استقبالها من قبل بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة.

وعلقت مراد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلةً: "كان لى الشرف أن التقى اليوم مع السيد بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الذى عبر عن تعاطفه ودعمه لى ولقضيتى".

بان كى مع نادية مراد الفتاة الإيزيدية العراقية التى تعرضت للاغتصاب على أيدى تنظيم الدولة (1)

بان كى مع نادية مراد الفتاة الإيزيدية العراقية التى تعرضت للاغتصاب على أيدى تنظيم الدولة (2)

بان كى مع نادية مراد الفتاة الإيزيدية العراقية التى تعرضت للاغتصاب على أيدى تنظيم الدولة (3)

بان كى مع نادية مراد الفتاة الإيزيدية العراقية التى تعرضت للاغتصاب على أيدى تنظيم الدولة (4)

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