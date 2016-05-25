ميساء مغربي: مسلسل "سمرقند" ضد كل ما هو إرهابي

بلقاء حصري لموقع مجلة "سيدتي" قالت الفنانة ميساء مغربي عن مشاركتها في المسلسل التاريخي "سمرقند": إنه من الصعب أن تلخص مشاركتها ببضع كلمات، هذا المسلسل ضد كل فكر إرهابي في كل زمان ومكان، ومن مع هذا المسلسل يكون ضد جميع أنواع الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، والمسلسل تاريخي يتحدث عن السلاجقة والسلطان ملك شاه، وأنا أجسد شخصية زوجه السلطان تركان، ومن المعروف أنه في عهد السلطان ملك شاه عرفت الخلافة الإسلامية أكبر امتداد لها، وبعد وفاته تراجعت الخلافة الإسلامية، وكان لتاركان يد بهذا الموضوع ودور سياسي كبير، وتاركان ملكة عاشت الظلم، ومن ثم عادت واسترجعت مكانتها وقوتها.