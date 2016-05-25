ماذا أهدت صفاء سلطان ابنتها في عيد ميلادها؟

احتفلت الفنانة صفاء سلطان بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة "أمل"، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك: "أملي يابنتي وأختي ورفيقتي وشريكتي بمتل هاليوم من سنين كنت عم استنى قابلك وأحملك بين أيديي وفرحتي حياتي وسميتك أملي لأنك الأمل الوحيد بحياتي، ربي يرضى عليكي ومايحرمني منك وشوفك أحسن الناس وماقصر معك بحياتي وعوضك عن الأيام اللي بعدت فيها عنك ياعمري ونوارة حياتي بهديكي بعيد ميلادك نجاحاتي ومحبة الناس إلي وألك عقبال الـــ100 سنة وأنتي حاملة أكبر شهادات وأكبر نجاحات بحبك أمولتي نور عيوني أنتي".