أيمن رضا: بسام الملا أساء للبيئة الشامية

يشارك الفنان أيمن رضا بمسلسلات البيئة الشامية بعد تصريحه السابق بأن المخرج بسام الملا أساء لها من خلال سلسلة « باب الحارة»، وأكد رضا أنه هذا العام أضاف على الشخصيات التي أداها وقدمها بطريقة مختلفة عن السابق التي تؤطر بها كشخصية الحلاق، التي يقوم بها في مسلسل «خاتون»، وقال: «ستجدونها مختلفة عما ترونها في أعمال أخرى مثل باب الحارة». كما يقوم الفنان أيمن رضا بتصوير دوره في المسلسل الاجتماعي «شو القصة»، وعن دوره في العمل قال بتصريح خاص لموقع مجلة "سيدتي": «أجسد في العمل شخصية الشاب سليم الذي يعمل مزارعاً، وهو شاب معروف عنه صفة الكذب، ولديه حلم بأن تكون الثمار التي ينتجها مغايرة للون المعتاد، سليم شاب مرتبط بإحدى بنات الضيعة، ويعيش مجموعة من القصص المضحكة؛ تماشياً مع نوع العمل الدرامي الذي يصب في إطار الكوميديا».