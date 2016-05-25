أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أيمن رضا: بسام الملا أساء للبيئة الشامية

Google+ Print

الأربعاء 25-05-2016 16:47

يشارك الفنان أيمن رضا بمسلسلات البيئة الشامية بعد تصريحه السابق بأن المخرج بسام الملا أساء لها من خلال سلسلة « باب الحارة»، وأكد رضا أنه هذا العام أضاف على الشخصيات التي أداها وقدمها بطريقة مختلفة عن السابق التي تؤطر بها كشخصية الحلاق، التي يقوم بها في مسلسل «خاتون»، وقال: «ستجدونها مختلفة عما ترونها في أعمال أخرى مثل باب الحارة». كما يقوم الفنان أيمن رضا بتصوير دوره في المسلسل الاجتماعي «شو القصة»، وعن دوره في العمل قال بتصريح خاص لموقع مجلة "سيدتي": «أجسد في العمل شخصية الشاب سليم الذي يعمل مزارعاً، وهو شاب معروف عنه صفة الكذب، ولديه حلم بأن تكون الثمار التي ينتجها مغايرة للون المعتاد، سليم شاب مرتبط بإحدى بنات الضيعة، ويعيش مجموعة من القصص المضحكة؛ تماشياً مع نوع العمل الدرامي الذي يصب في إطار الكوميديا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي