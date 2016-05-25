بالفيديو: أمريكا تستعيد رعب "يوم الاستقلال" للمرة الثانية

بعد النجاح الساحق للجزء الأول من فيلم "يوم الاستقلال" الذي عرض منذ عشرين عاماً، تستعد دور العرض الأمريكية لاستقبال الجزء الثاني الذي سيحمل اسم Independence Day: Resurgence يوم 22 يونيو المقبل، وسيتم إطلاق العرض الأول للفيلم من قاعة عرض بالفلبين، على أن يعرض باليوم التالي في أمريكا.

الفيلم في نسخته الثانية يواصل معارك الإنسانية لصد هجمات المخلوقات الفضائية ، وبدلاً من الرئيس الأسمر للولايات المتحدة الأمريكية في الجزء الأول، تقود الحرب هذه المرة سيدة بيضاء تشبه إلى حد كبير المرشحة للبيت الأبيض هيلاري كلينتون.

الجزء الجديد من بطولة النجوم جيف غولدبلوم، بيل بولمان، ليام هيمسورث، فيفيكا ا. فوكس، جود هيرش، وشارك مخرج الجزء الأول رولان إيميريش في كتابة السيناريو بالتعاون مع دين ديفلين وبالطبع قام بإخراج الجزء الثاني علما أنه حصل على جائزة الأوسكار عن الفيلم عام 1996، واحتل المرتبة 38 ضمن قائمة أعلى إيرادات السينما الأمريكية على مدار التاريخ بحصيلة بلغت 816,969,268 دولار أمريكي.