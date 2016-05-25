أخبار عاجلة

صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: أمريكا تستعيد رعب "يوم الاستقلال" للمرة الثانية

Google+ Print

الثلاثاء 24-05-2016 20:38

بعد النجاح الساحق للجزء الأول من فيلم "يوم الاستقلال" الذي عرض منذ عشرين عاماً، تستعد دور العرض الأمريكية لاستقبال الجزء الثاني الذي سيحمل اسم Independence Day: Resurgence يوم 22 يونيو المقبل، وسيتم إطلاق العرض الأول للفيلم من قاعة عرض بالفلبين، على أن يعرض باليوم التالي في أمريكا.

الفيلم في نسخته الثانية يواصل معارك الإنسانية لصد هجمات المخلوقات الفضائية ، وبدلاً من الرئيس الأسمر للولايات المتحدة الأمريكية في الجزء الأول، تقود الحرب هذه المرة سيدة بيضاء تشبه إلى حد كبير المرشحة للبيت الأبيض هيلاري كلينتون.
الجزء الجديد من بطولة النجوم جيف غولدبلوم، بيل بولمان، ليام هيمسورث، فيفيكا ا. فوكس، جود هيرش، وشارك مخرج الجزء الأول رولان إيميريش في كتابة السيناريو بالتعاون مع دين ديفلين وبالطبع قام بإخراج الجزء الثاني علما أنه حصل على جائزة الأوسكار عن الفيلم عام 1996، واحتل المرتبة 38 ضمن قائمة أعلى إيرادات السينما الأمريكية على مدار التاريخ بحصيلة بلغت 816,969,268 دولار أمريكي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!