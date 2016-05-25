فهد الكبيسي وبلقيس وبشار الشطي: هذا ما فعلته مواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا

أسدل الستار على الملتقى الإعلامي بنسخته الثالثة عشر، تحت رعاية الشيخ جابر المبارك الصباح، وبحضور كوكبة من الإعلاميين والمشاهير وصنّاع القرار والأكاديميين والمهتمين بالمجال الإعلامي بشكل عام. «سيدتي» كما عودتكم على نقل كافة الأخبار والتفاصيل المتعلقة بالأحداث الجديدة على الساحة، ومن ضمنها الأحداث الفنية، كان لنا عدة لقاءات مع النجوم الشباب الذين اجتمعوا لأول مرة فبمَ صرحوا من تفاصيل؟ تابعوا ما بين السطور لتعرفوا كل ماهو جديد وحصري.

في البداية، كان لنا وقفة مع المذيعة مريم سعيد التي حدثتنا عن سبب زيارتها الأولى للكويت وعن برنامجها ET بالعربي الذي يعرض على شاشة الــ mbc فقالت: «كل الشكر لكم على هذه التغطية المميزة، ولي الشرف بأن يكون الظهور الأول لي في الكويت من خلالكم. في الحقيقة، الكويت بلد مضياف وشعبه غني عن التعريف. أما زيارتي للكويت فأتت تلبية لدعوة إدارة الملتقى الإعلامي لأدير جلسة حوارية بعنوان: «الشهرة في الإعلام والسوشال ميديا» بحضور نخبة من الفنانين الشباب، منهم: بلقيس وفهد الكبيسي وبشار الشطي وحمود الخضر. وناقشنا من خلالها تحديات الشهرة وكيف أصبحت هذه المواقع عاملاً مهماً لصناعة النجومية. ولله الحمد، كانت جلسة ممتعة للغاية وتبادلنا الآراء واستمعنا مع الجمهور عن علاقة النجوم بهذه المواقع وكيف يؤدون دورهم فيها». وعن برنامجها الذي أثار ضجة في فضاء الإعلام وعلى مستوى برامج الترفيه تحديداً أضافت: «ET بالعربي هو برنامج فورمات ونسخة مأخوذة عن البرنامج الأميركي الشهير entertainment night وأسباب نجاحه تعود لمصداقيته وحياديته، كذلك إيقاعنا السريع في طرح الأخبار المنوعة ومواكبتها، مما شكل مجالاً جديداً يطرح لأول مرة على مجموعة الـ mbc، كما أن هناك تحضيراً مسبقاً وجهداً كبيراً وفريقاً كبيراً يعمل على هذا البرنامج».

وعن لقائها بالفنانة أحلام التي استضافتها مؤخراً لأول مرة بعد إيقاف عرض برنامج الملكة «ذا كوين» على قناة دبي صرحت: «كانت فرصة ذهبية بأن يكون لي السبق في محاورة الملكة أحلام. للأمانة، كنت متخوفة من ردودها، ولكن أحببنا بعضنا بعد البرنامج وأصبحنا صديقتين». هذا وقد هنأت مريم سعيد «سيدتي» على إطلاق موقعها الجديد «سيدتي .TV» وتمنت بأن لا ننافسها في المستقبل القريب.

بشار الشطي في «سداسيات حب»

التقينا أيضاً النجم بشار الشطي الذي حدثنا عن استضافته في الملتقى وعن جديده القادم من أعمال درامية وغنائية فقال: «أشكركم على حضوركم وعلى دعمكم للفنانين الشباب. أنا هنا لنناقش بكل حب علاقة «السوشال ميديا» بنا كنجوم وموضوع الشهرة أو النجاح الذي أصبح سلاحاً ذا حدين، حيث هناك من يقدم أعمالاً تليق بالناس، فيصبح معروفاً عندهم وآخرون يظهرون لمجرد الرغبة في الشهرة ويفتعلون بعض الأشياء ليصبحوا معروفين. وعن نفسي، لا أملك حساباً رسمياً على «سناب شات»، ربما لأنه لا يستهويني ولكنني متفاعل مع جمهوري من خلال «الانستغرام» و«تويتر».

وعن جديده الفني والغنائي أضاف: «انتهيت من تصوير سداسيات «حكايات حب» وهو أول عمل من إنتاجي في مجال الدراما الخليجية، من تأليف عبدالعزيز الحشاش وإخراج عبدالله التركماني وبطولة محمد جابر، صلاح الملا، أمل العوضي، فاطمة الصفي والفنان محمد عطية».

وعن اختياره لصديقه النجم محمد عطية قال: «دور محمد عطية موجود سلفاً في النص، وهو لشخص غير خليجي يعمل بالكويت، فلم يكتب خصيصاً لعطية الذي جاء اختياري له لإيماني بقدراته الدرامية، وأنه لم يأخذ فرصته في الدراما التلفزيونية بالصورة التي يجب أن يراها الجمهور فيها، فقد مثل أفلاماً كوميدية فيما غاب عن التراجيديا تماماً. وفي هذا الدور سيظهر بصورة مختلفة سيتفاجأ بها الجمهور».

وأضاف الشطي: «سأمثل في ثلاث سداسيات هي: «يا كل الناس»، «حين أراك» و«أحلام وردية»، وأقدم من خلالها ثلاثة كاركترات مختلفة، أكثرها غرابة في «يا كل الناس» إذ أدّيت شخصية مركبة تحمل من الشر القدر نفسه الذي تحمله من الخير، وهو دور مختلف حتى في حركاتي وصوتي. السداسيات سوف تعرض خلال شهر رمضان الكريم وعلى شاشة تلفزيون الكويت».

وتابع الشطي: «هناك أيضاً عدة إعلانات مخصصة لرمضان. فأنا أرى بأن الجمهور أحبني في مثل هذه الإعلانات وأنا تحت أمرهم دائماً لأقدم لهم الجديد».

فهد الكبيسي الأقل نشاط

وعن علاقته مع مواقع التواصل الاجتماعي قال الفنان فهد الكبيسي: «أعتبر نفسي من الفنانين الأقل نشاطاً؛ لأن أولوياتي تختلف عن زملائي الفنانين، وشعرت ذات مرة أن الأصداء التي تأتي من خلال وسائل التواصل لا تعدو كونها وهماً». وتدارك قائلاً: «ولكن، إذا كان هناك شيء جديد أشاركه مع الجمهور». وأضاف أن لا غنى عن الإعلام التقليدي، رغم أهمية سرعة التواصل في برامج مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول نظرته في إخراج «الفيديو كليبات» أضاف: «الحمدلله، أمتلك نظرة واجتهاداً شخصياً وظفته من خلال عدة مخرجين مبدعين أيضاً لديهم حس عال، ونحاول أن نصل إلى قلوب الجميع».

حمود الخضر: نحتاج المال ليس لنزداد جمالاً

وأتى دور النجم حمود الخضر الذي حصدت أغنيته «كن انت» أرقاماً قياسية لنسبة استماعها، وحققت طفرة كبيرة له حدثنا عن علاقته بـ«السوشال ميديا» وعن جديده القادم فقال: «الشهرة أن تتميز في مجالات محددة تجعل منك مشهوراً أمام الناس ولا يشترط أن يكون الشخص المشهور فناناً بالضرورة، مؤكداً أن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت طريق الشهرة للفنانين الشباب»، وأضاف: «من قبل، كان الأمر يخضع لتقبل الإعلام التقليدي الذي يمهد الطريق أمام الفنان للوصول للجمهور بينما الآن من الممكن أن يطرح المطرب أغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقيس عليها نجاحه من عدمه». وبسؤاله عن احتياجات الإنسان قال: «طبعاً، يحتاج المال ولكن ليس ليزداد جمالاً «يضحك» فالأخلاق هي الأبقى والأسمى دائماً».

جديد مروى بن صغير

حول مشاريعها القادمة وعلاقتها بـ«السوشال ميديا» كان لنا حديث مع النجمة التونسية مروى بن صغير التي قالت: «نعيش الآن عصر السرعة وعلى كل فنان أن يواكب هذا التطور السريع من خلال «السوشال ميديا». أعترف بأن علاقتي بها قليلة جداً، ولكن لا يمنع أن أصرّح عن جديدي من خلالها». أما عن جديدي فقد انتهيت من «سينغل« مغربي جديد، لكن ارتأيت تأجيله إلى ما بعد شهر رمضان. أيضاً أشارك مع شركة «زين» في مسرحية سوف تعرض في عطلة عيد الفطر، ولكن إلى الآن، لم أعرف التفاصيل من حيث النجوم المشاركين معي».

وقالت مروى بن صغير لـ «سيدتي»: «كل التوفيق لمجموعة «سيدتي» على إطلاقها «سيدتي. تي في» وأتمنى لكم كل التقدم والازدهار دائماً».

مفاجآت حمد العلي

أما الناشط على «السوشال ميديا» ونجمها حمد العلي الذي اشتهر بلقب حمد قلم، فقد أعرب عن سعادته في هذه المشاركة، إذ أنه دائم الحديث مع جمهوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً الـ«سناب شات» الذي يعتبره منبراً حراً لطرح الأفكار والمناقشة مع الآخرين. وعـــن جديـده القادم، خصنا حمـد بهــذه التفاصيل الحصرية فقال: «لله الحمد، من بعد نجاح الموسم الأول من برنامج «مع حمد شو»، قررنا أن نبدأ بتصوير الجزء الثاني منه في شهر أكتوبر المقبل مع إضافة نكهات جديدة واختيار ضيوف مميزين من الخليج والكويت، وسوف نعتمد على عنصر المفاجأة في الجزء الثاني. وأحب أن أتوجه بالشكر لكم على حضوركم وتغطياتكم المميزة معنا على الدوام وفي عدة حلقات سابقة منها حلقة الفنانة نوال الكويتية».

بلقيس ووالدها في تتر «خمس بنات»

أما النجمة بلقيس فتحي التي خصتنا بهذا اللقاء حول علاقتها بـ«السوشال ميديا» وعن جديدها القادم فقالت: «تلقيت دعوة للمشاركة لأول مرة في الملتقى الإعلامي بنسخته الثالثة عشر مع نخبة من زملائي الفنانين، ولم أتردد عندما علمت بأن المشاركين هم بشار الشطي وفهد الكبيسي وحمود الخضر وإدارة الحوار للمذيعة مريم سعيد. للأمانة، كانت جلسة ناجحة عبرت عما يجول في خاطري تجاه وسائل التواصل الاجتماعي من الناحية الإيجابية والسلبيات التي نتعرض لها كفنانين».

وحول اضطرار الفنان إلى إخراج «الكرت» الأحمر في وجوه بعض متابعي «السوشال ميديا» أضافت: «نعم، نضطر إلى استخدام البطاقة الحمراء وتفعيلها عندما تتم الإساءة إلينا واستخدام ألفاظ غير لائقة تجاهنا فهنا أضطر إلى استخدام «البلوك» فهو أسهل الأمور».

وحول جديدها القادم صرحت: «انتهيت من تصوير أغنية «انت» من ألبومي الأخير، وهي باللهجة اللبنانية وصورتها تحديداً في إسبانيا. الأغنية جاهزة ولكنني ارتأيت تأجيلها لما نتعرض له من أحداث مؤسفة خصيصاً في حلب ـ سوريا وأيضاً اتفقت على غناء مسلسل «خمس بنات» بمشاركة والدي أحمد فتحي والذي سيعرض في شهر رمضان».

وحول ترتيبها لمواقع التواصل الاجتماعي الأقرب إليها قالت: الأول هو «الانستغرام» وثانياً «التويتر» وثالثاً «السناب شات». هذا وقد هنأت بلقيس «سيدتي» بإطلاقها موقع «سيدتي تي في» وتمنت لها كل النجاح والتقدم.

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