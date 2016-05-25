أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عضو إدارة الأهلي يكشف لـ في الجول.. سبب مقابلته مع مروان محسن

Google+ Print
عضو إدارة الأهلي يكشف لـ في الجول.. سبب مقابلته مع مروان محسن عضو إدارة الأهلي يكشف لـ في الجول.. سبب مقابلته مع مروان محسن

كشف محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي سبب مقابلته مع مروان محسن مهاجم الإسماعيلي خلال الأيام الماضية.

وربطت أنباء حول رغبة الأهلي في ضم هداف الإسماعيلي الذي يتبقى في عقده موسمين في حين أكد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الدراويش عدم نيته التفريط في صاحب الـ13 هدفا.

وقال عبد الوهاب لـ FilGoal.com يوم الثلاثاء: "بالفعل حدثت مقابلة مع مروان محسن لكنها كانت بالصدفة البحتة".

وأضاف "كنت في زيارة لمحمد صبحي حارس الإسماعيلي الذي خضع لجراحة الرباط الصليبي وأردت الاطمئنان عليه.. ففوجئت بوجود مروان محسن قبل حضوري".

وتابع "جلسنا سويا وتبادلنا الحديث وكان الأمر ودي تماما في زيارة مريض ولا مجال للحديث عن انتقاله للأهلي أو رغبته أو أي شيء".

ويضم الأهلي في هجومه الثنائي الأجنبي ماليك إيفونا وجون أنطوي بجانب عمرو جمال وعماد متعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع