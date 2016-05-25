عضو إدارة الأهلي يكشف لـ في الجول.. سبب مقابلته مع مروان محسن

كشف محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي سبب مقابلته مع مروان محسن مهاجم الإسماعيلي خلال الأيام الماضية.

وربطت أنباء حول رغبة الأهلي في ضم هداف الإسماعيلي الذي يتبقى في عقده موسمين في حين أكد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الدراويش عدم نيته التفريط في صاحب الـ13 هدفا.

وقال عبد الوهاب لـ FilGoal.com يوم الثلاثاء: "بالفعل حدثت مقابلة مع مروان محسن لكنها كانت بالصدفة البحتة".

وأضاف "كنت في زيارة لمحمد صبحي حارس الإسماعيلي الذي خضع لجراحة الرباط الصليبي وأردت الاطمئنان عليه.. ففوجئت بوجود مروان محسن قبل حضوري".

وتابع "جلسنا سويا وتبادلنا الحديث وكان الأمر ودي تماما في زيارة مريض ولا مجال للحديث عن انتقاله للأهلي أو رغبته أو أي شيء".

ويضم الأهلي في هجومه الثنائي الأجنبي ماليك إيفونا وجون أنطوي بجانب عمرو جمال وعماد متعب.