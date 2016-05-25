منتخب مصر: نشعر بسعادة بالغة لإلغاء مباراة الكونجو

يشعر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر بارتياح شديد لإلغاء المباراة الودية أمام الكونجو التي كان مقرر لها يوم 30 مايو الجاري.

وقال أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب: "نشعر بسعادة بالغة لإلغاء مباراة الكونجو، حتى لا يتشتت ذهن اللاعبين بضرورة الفوز في مباراتين خلال 5 أيام".

وأضاف: "تأكدنا أن مباراة الكونجو ليست مؤثرة في التصنيف، لذا إراحة اللاعبين كانت ضرورية، لتجهيزهم فنيًا وبدنيًا ونفسيًا خلال 7 أيام قبل مباراة تنزانيا".

وأشار أسامة نبيه إلى أن الجهاز الفني لديه إصرار قوي على الفوز في تنزانيا، للبقاء في التصنيف الأول، والتواجد على رأس مجموعة في تصفيات كأس العالم.

يذكر أن منتخب مصر فاز ذهابًا على تنزانيا 3-0 في ملعب برج العرب بأهداف سجلها رامي ربيعة، محمد صلاح وباسم مرسي.