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صور في الجول - تعرف على تفاصيل لقاء عمر جابر وكهربا مع سفير سويسرا

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صور في الجول - تعرف على تفاصيل لقاء عمر جابر وكهربا مع سفير سويسرا صور في الجول - تعرف على تفاصيل لقاء عمر جابر وكهربا مع سفير سويسرا

التقى عمر جابر لاعب الزمالك المنتقل حديثا لبازل مع السفير السويسري في مقر السفارة بالقاهرة بناء على طلب الأخير.

عمر جابر أتم انتقاله لبازل منذ أيام بعقد يمتد لعام 2020 على أن يبدأ مشواره مع الفريق السويسري يونيو المقبل.

وعلم FilGoal.com أن عمر جابر حضر إلى مقر السفارة السويسرية برفقة مجموعة من اللاعبين مثل محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد ناصر مدافع الاتحاد السكندري.

وأهدى جابر قميصه الذي لعب به أوليمبياد لندن للسفير السويسري ونجله.

ورد السفير السويسري على جابر بأنه ينتظر قميصه بشعار أحد أكبر أندية أوروبا بعد سنوات مثلما حصل على قميص تشيردان تشاكيري لاعب ستوك سيتي حاليا وبايرن وإنتر سابقا.

وأخبر السفير السويسري كهربا بأنه يشجع فريقه السابق جراسهوبرز.

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