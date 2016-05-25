ضبط عاطل بحيازته فرد روسى وطلقات بأسوان

تمكنت مأمورية أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسوان اليوم، من القبض على عاطل لحيازته سلاحا ناريا غير مرخص وطلقات حية، خلال أحد الأكمنة بدائرة القسم، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير من أسوان يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسوان عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "حمدى.ا" - 50 سنة عاطل - وبحيازته فرد روسى وطلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط، تحرر المحضر رقم 1767لسنة 2016 م إدارى قسم ثان أسوان، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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