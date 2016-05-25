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طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 95 طلعة جوية ضد داعش

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طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 95 طلعة جوية ضد داعش طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 95 طلعة جوية ضد داعش
نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 95 طلعة جوية لإسناد القوات البرية العراقية والاستطلاع استهدفت تنظيم (داعش) الإرهابى فى مناطق متفرقة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الثلاثاء أن طيران القوة الجوية نفذ 21 طلعة جوية للنقل والاستطلاع بينها طلعة قتالية بطائرة "إف 16"، فيما نفذ طيران الجيش 42 طلعة تضمنت 26 طلعة قتالية والباقية للنقل والاستطلاع، بينها 24 طلعة قتالية خلال عملية تحرير الفلوجـة أسفرت عن تدمير صهريج مفخخ وسيارات تجمعات لمسلحى (داعش).

كما نفذ طيران التحالف الدولى 32 طلعة قتالية فى مناطق: بعشيقة والقيارة والموصل وتل أسود وكنروكى بنينوى والكرمة والبوشهاب والدولاب ومفرق السلام والفلوجة بالأنبار، أسفرت عن قتل العشرات من الإرهابيين وتدمير مواقع قتالية وراجمات صواريخ وقاذفات هاون ومخابئ للتموين ومخازن أسلحة وتجمعات لمسلحى (داعش
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