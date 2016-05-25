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جامعة الإسكندرية والمجلس الثقافى البريطانى ينظمان ورشة عمل اليوم

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جامعة الإسكندرية والمجلس الثقافى البريطانى ينظمان ورشة عمل اليوم جامعة الإسكندرية والمجلس الثقافى البريطانى ينظمان ورشة عمل اليوم
تنظم جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافى البريطانى، صباح اليوم، ورشة عمل لقادة التعليم العالى بالجامعات المصرية.

ويشارك فى ورشة العمل اندرو شينستون استشارى شئون التعليم العالى ومدير الاستشارات وتطوير الأعمال بمؤسسة القيادة لشئون التعليم العالى بإنجلترا، والدكتورة ليز لى هاكسلى المدير والمطور التنظيمى فى عدة مؤسسات بإنجلترا.

وقال الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، إن ورشة العمل يشارك فيها 12 جامعة مصرية وتتناول القيادة فى التعليم العالى وتطوير رؤية الجامعات.


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