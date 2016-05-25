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بالصور.. محافظ الأقصر يهدى نائب رئيس البنك الدولى جدراية منقوش عليها اسمه

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بالصور.. محافظ الأقصر يهدى نائب رئيس البنك الدولى جدراية منقوش عليها اسمه بالصور.. محافظ الأقصر يهدى نائب رئيس البنك الدولى جدراية منقوش عليها اسمه
أشاد كايل بيترز نائب رئيس البنك الدولي بالأمن والأمان الذى تتمتع به محافظة الأقصر السياحية، معرباً عن شعوره بالاطمئنان والراحة أثناء جولته. وسط معالم الأقصر التاريخية الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ.

وأجرى بيتزر والوفد المرافق له جولة لمعالم الاقصر السياحية والأثرية، رافقه خلالها محافظ الأقصر محمد بدر، وقدم له المحافظ هدايا تذكارية عبارة عن لوحة جدارية فنية منقوش عليها اسمه باللغة الهيروغليفية، وكتاب عن تاريخ وحضارة الأقصر، كما اصطحبه فى جوله لمشاهدة عروض الصوت والضوء بمعبد الكرنك.

وعبر نائب رئيس البنك الدولى عن إعجابه بحضارة المصريين القدماء وما شاهده من عراقة وتاريخ على جدران آثار الأقصر، لافتا إلى سعادته بزيارة محافظة الأقصر لأنها تحتوى على أهم المعالم الأثرية والتاريخية فى العالم.

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>- بالصور..تفاصيل جولة الـ4 ساعات لـ"نائب رئيس البنك الدولى" لـ"دعم المجتمع الأقصرى".. كايل بيترز يتفقد مشروع "تكافل وكرامة" ويلتقى المستفيدين منه بالحبيل.. ويستمع لمشروعات الجمعية الخيرية لتشغيل الفتيات
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