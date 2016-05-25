أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. الكحكى: المنافسة بين النهار و cbc ستظل قائمة.. والعيسوى: هدفنا التطوير

Google+ Print
بالفيديو.. الكحكى: المنافسة بين النهار و cbc ستظل قائمة.. والعيسوى: هدفنا التطوير بالفيديو.. الكحكى: المنافسة بين النهار و cbc ستظل قائمة.. والعيسوى: هدفنا التطوير
أكد عمرو الكحكى، العضو المنتدب لشبكة قنوات النهار، أن شبكتى النهار وcbc سيعملان بنفس الكيفية كما هما حاليا، وأن خريطة البرامج الحالية متسمرة كما هى الآن، وأن المنافسة المهنية ستظل قائمة، مطمئناً العاملين فى الشركة القابضة :" كلٌ آمِن".

بدوره قال وليد العيسوى، رئيس مجلس إدارة قنوات cbc، خلال حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الهدف من اقتصاديات الاندماج والشركات القابضة يسير بطريق الإمكانيات والأدوات والمنتج، موضحاً أن دمج الإدارتين مع بعضهما قادر على الإنتاج بكمية أكبر، دون تخفيض الأجورأو تقليص العمالة.

وأوضح العيسوى، أن الهوية البصرية لشبكتى النهار و cbc ستظل قائمة، وسيظل التطوير عليها من خلال القائمين عليها طوال الوقت دون أى تغيير.

العيسوى لـ"خالد صلاح": حجم استثمارات اندماج النهار وسى بى سى 3 مليارات جنيه
>

الكحكى لـ"خالد صلاح": اندماج "النهار و cbc" هدفه الانطلاق خارج الحدود
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها