بالفيديو.. الكحكى: المنافسة بين النهار و cbc ستظل قائمة.. والعيسوى: هدفنا التطوير

أكد عمرو الكحكى، العضو المنتدب لشبكة قنوات النهار، أن شبكتى النهار وcbc سيعملان بنفس الكيفية كما هما حاليا، وأن خريطة البرامج الحالية متسمرة كما هى الآن، وأن المنافسة المهنية ستظل قائمة، مطمئناً العاملين فى الشركة القابضة :" كلٌ آمِن".

بدوره قال وليد العيسوى، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات cbc، خلال حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الهدف من اقتصاديات الاندماج والشركات القابضة يسير بطريق الإمكانيات والأدوات والمنتج، موضحاً أن دمج الإدارتين مع بعضهما قادر على الإنتاج بكمية أكبر، دون تخفيض الأجورأو تقليص العمالة.

وأوضح العيسوى، أن الهوية البصرية لشبكتى النهار و cbc ستظل قائمة، وسيظل التطوير عليها من خلال القائمين عليها طوال الوقت دون أى تغيير.

العيسوى لـ"خالد صلاح": حجم استثمارات اندماج النهار وسى بى سى 3 مليارات جنيه

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الكحكى لـ"خالد صلاح": اندماج "النهار و cbc" هدفه الانطلاق خارج الحدود

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