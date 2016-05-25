بالصور..ضبط أمريكى بالمطار حاول تهريب مشغولات فضية وكروت ذهبية

أحبطت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى، مساء أمس الثلاثاء، محاولة راكب أمريكى لتهريب كمية كبيرة من الفضة والعملات المعدنية وكروت الذهب لدى عودته من ألمانيا.

وأفاد مصدر جمركى، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التابعة لشركة لوفتهانزا القادمة من ميونخ، اشتبه رأفت وهيب رئيس قسم التفتيش، فى الراكب وتم العرض على جمال عبد الفتاح مدير الإدارة وعبد الباقي أحمد مدير الوردية.

وأوضح المصدر أنه تم تكليف إبراهيم عامر وجمعة إبراهيم ومجدى فريد ومحمد عبد التواب ومجدى فريد وأيمن شملول وسالم عابد، لتفتيش الراكب حيث عثروا بحوزته على المضبوطات، وتم مصادرتها لحين عرضها على مصلحة التمغة الموازين.

أمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالمطار، بحفظها لحين عرضها على الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

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