لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تُجهز تعديلات قانون التظاهر لتقديمها للمجلس

قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على تجهيز تعديلات لقانون التظاهر للتقدم بها لمجلس النواب.

وأضافت "عازر" فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أنها لا تتوقع مناقشة التعديلات خلال دورة الانعقاد الأولى خاصة أن اللجنة اهتمت خلال هذه الدورة بتقديم القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية، مؤكدة أنه من المتوقع مناقشته خلال دورة الانعقاد الثانية .

لجنة الدفاع عن الحريات تطلب لقاء "حقوق الإنسان" بالبرلمان لبحث أوضاع السجون

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