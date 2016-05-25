متضغطوش عليهم.. أشهر 7 أسباب لانتحار الطلبة

الدكتور وليد نادى - باحث بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، مدير الأكاديمية المصرية للتربية الخاصة - أوضح أن هناك مجموعة من العوامل والأسباب المحددة بعينها، التى قد تجعل طالبا يقدم على مثل هذه الخطوة الخطيرة، وإنهاء حياته تماما، وهو تصرف غير سليم دون شك، ومنها:
1- ضعف الوازع الدينى وقلة الثقافة الدينية لدى الكثير من الطلاب.
2-الخلافات والمشكلات والنزاعات داخل الأسرة تؤثر سلبا على الطالب دون شك.
3-بعض الأمراض والاضطرابات النفسية التى يصاب بها بعض الطلاب فى ظل جهل من العائلة، كالاكتئاب والإصابة بالوسواس القهرى والقلق النفسى.
4-الترقب والتوتر والخوف من رد فعل الآباء، وتقييمهم لمستوى الطالب الدراسى.
5-اعتماد بعض الأسر على أسلوب خاطئ فى التقويم والتربية والحث على المذاكرة، واعتمادهم على العقاب البدنى والتعذيب والعنف فى تربية الأبناء.
6-الانتحار ليس ببعيد حتى عن المتفوقين دراسيا وعقليا، وذلك نتيجة لمرورهم ببعض الإخفاقات العابرة وذلك لتفوقهم الدائم وعدم اعتيادهم على الفشل والإخفاق.
7-الضغط من الأهل، ووضع توقعات مبالغ فيها على الأبناء مستواهم التعليمى، وقد لا تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم.
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