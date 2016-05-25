حظك اليوم برج القوس الأربعاء 25 مايو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

> فى الفترة الأخيرة انشغلت بحياتك الشخصية وقصرت كثيرًا فى حياتك المهنية وهذا لا بأس به لوقت قصير ولكن الناس بحاجة لك بشدة فى مكان العمل فحاول على الأقل أن تتواصل معهم وتجيب على الهاتف أو البريد الإلكترونى كى لا تفقد السيطرة على الوضع. على الصعيد العاطفى:

> يبدو أنك متحمس جدا للاحتفاء بإنجازات الشريك وهو أمر جيد يترك انطباعا رائعا لديه ويجعله يشعر بدعمك وتشجيعك. حاول أن تفعل ذلك من وقتٍ لآخر وستجد نتائج إيجابية للغاية. برج القوس على الصعيد الصحي:

> هناك ما يدعو للقلق بشأن صحتك خاصة إذا كنت متقدما فى السن، تحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حول صحة أطفالك أيضًا وستدرك أخيرًا مدى فعالية النظام الغذائى الصحى، وسوف تتخذ الخطوة الأولى نحو اعتماده وتحسين الصحة العامة على حد سواء لك ولعائلتك. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

> أنت فى مزاج رومانسى وخيالى اليوم، تجد الرومانسية فى كل مكان ولديك طاقة كبيرة للدفاع عن حبك مهما تطلب الأمر منك من مجهود ومن تضحيات.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365