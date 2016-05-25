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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

على الصعيد المهني:
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يعانى هذا البرج من بعض التقلبات فى الكمزاج الأمر الذى يجعل أحواله متغيره بالنسبة لمستوى عمله، وقد يترتب على ذلك بعض المشاكل بالنسبة لرؤساء العمل، لذلك يجب ان يحد من صفاته.

على الصعيد العاطفي:
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الحب سيتوج هذه المرحلة من حياته وسيشعر أن شريك حياته يقاسمه كل تفاصيل يومه، وسيقترب منه على قدر الإمكان.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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بالنسبة للحالة الصحية فللأسف سيتعرض لبعض المشاكل والازمات الكبرى لكنها ستمر مرور الكرام دون ان تترك أثراً سلبياً.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
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بعض المشاكل سيواجهها هذا البرج على مستوى حياته العملية لكنه سيعود يحسن أموره لذلك لا داعى للقلق، اما الحب فسيتوج حياته العاطفية.
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مصر 365

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