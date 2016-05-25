برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

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يعانى هذا البرج من بعض التقلبات فى الكمزاج الأمر الذى يجعل أحواله متغيره بالنسبة لمستوى عمله، وقد يترتب على ذلك بعض المشاكل بالنسبة لرؤساء العمل، لذلك يجب ان يحد من صفاته.الحب سيتوج هذه المرحلة من حياته وسيشعر أن شريك حياته يقاسمه كل تفاصيل يومه، وسيقترب منه على قدر الإمكان.بالنسبة للحالة الصحية فللأسف سيتعرض لبعض المشاكل والازمات الكبرى لكنها ستمر مرور الكرام دون ان تترك أثراً سلبياً.بعض المشاكل سيواجهها هذا البرج على مستوى حياته العملية لكنه سيعود يحسن أموره لذلك لا داعى للقلق، اما الحب فسيتوج حياته العاطفية.