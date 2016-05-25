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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016 برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

على الصعيد المهني:
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اليوم مثمر لأبناء هذا البرج وخاصة لأولئك الذين يعملون لحساب بأية صفة وفى وظائف إدارية. ينبغى معالجة أى عمل مفصل تم تأجيله اليوم فسيتم الانتهاء منه بسهولة. اليوم هو أيضا مناسب للبحث عن وظيفة جديدة إذا كنت تشعر بالضيق من وظيفتك الحالية.

على الصعيد العاطفي:
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الحب والعلاقات الأسرية تستغرق انتباهك الآن. أنت ذاهب لقضاء وقت ممتع مع أطفالك اليوم. وستعرف ما هى أهم الأشياء فى حياتك، وهذا سيساعدك على وضع اللمسات الاخيرة على قرار الذى يحيرك كما أن قضاء وقت ممتع مع عائلتك أيضا يمكن أن يساعد على تخفيف التوتر الذى تراكم فى عقلك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:
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أنت تتمتع بصحة ممتازة اليوم، ولكن يجب التأكد من اتخاذ بعض الاحتياطات الابتدائية لابقاء الامور على هذا النحو. التدخل فى الوقت المناسب الآن يمكن أن يساعدك على منع جميع الامراض. هذا هو الوقت المثالى للتركيز على تكثيف النظام الصحى الذى اتبعته مؤخرا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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اليوم ستتطوع للحفاظ على بيئات متناغمة على حد سواء فى المنزل أو فى مكان العمل. وستمر بتجربة مثيرة تضاعف من تحفزك وحماسك للعمل، ولكن احترس من أن تكشف عن أى معلومات خاصة عن عملك لأى شخص.
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مصر 365

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