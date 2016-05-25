حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 25/5/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:برج العذراء يعانى من الهدوء الكبير الذى قد يجعله يتراجع عن مهامه اليومية ، وهذا ما قد يؤثر سلباً على عمله ويشعره بان مستواه تراجع كثيراً.
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على الصعيد العاطفي:بالنسبة للحياة العاطفية فهو فى حاجة إلى كل من حوله حتى يتخلص من أى مشاكل قد تقف امامه وأمام تحقيق أحلامه، لذلك هو فى قمة الاحتياج العاطفى.
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برج العذراء على الصعيد الصحي:بعض المشاكل الصحية البسيطة ستدق على أبوابه مثل الصداع والأرق.
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