حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 25/5/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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برج العذراء يعانى من الهدوء الكبير الذى قد يجعله يتراجع عن مهامه اليومية ، وهذا ما قد يؤثر سلباً على عمله ويشعره بان مستواه تراجع كثيراً.بالنسبة للحياة العاطفية فهو فى حاجة إلى كل من حوله حتى يتخلص من أى مشاكل قد تقف امامه وأمام تحقيق أحلامه، لذلك هو فى قمة الاحتياج العاطفى.بعض المشاكل الصحية البسيطة ستدق على أبوابه مثل الصداع والأرق.كلمات متعلقة : برج العذراء يعانى من الهدوء الكبير الذى قد يجعله يتراجع عن مهامه اليومية ، وهذا ما قد يؤثر سلباً على عمله ويشعره بان مستواه تراجع كثيراً.