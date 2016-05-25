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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 25/5/2016

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 25/5/2016 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 25/5/2016

على الصعيد المهني:
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برج العذراء يعانى من الهدوء الكبير الذى قد يجعله يتراجع عن مهامه اليومية ، وهذا ما قد يؤثر سلباً على عمله ويشعره بان مستواه تراجع كثيراً.

على الصعيد العاطفي:
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بالنسبة للحياة العاطفية فهو فى حاجة إلى كل من حوله حتى يتخلص من أى مشاكل قد تقف امامه وأمام تحقيق أحلامه، لذلك هو فى قمة الاحتياج العاطفى.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
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بعض المشاكل الصحية البسيطة ستدق على أبوابه مثل الصداع والأرق.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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مصر 365

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