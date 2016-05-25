برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

> تحسين الاتصال سيكون ميزتك الأبرز اليوم ويجب استخدام هذه المهارة بحكمة فى هذه المرحلة من الزمن لإثبات نفسك فى العمل حتى تصل إلى مكانة عالية للغاية وقد يتطلب منك أن تتولى مسؤولية كبيرة اليوم لا ترفضها فأى مهمة تتولى مسؤوليتها ستحقق فيها نجاحًا كبيرًا اليوم. على الصعيد العاطفي:

> كنت تميل إلى تجاهل حياتك العاطفية وشريك حياتك وكنت تفضل تكريس المزيد والمزيد من الوقت لعملك وحياتك المهنية وقد فهم شريك حياتك هذا تماما، ولكن الآن يجب أن تنتبه لأن صبره أوشك على النفاد ومن المهم أن توليه اهتمامًا كافيًا إذا كنت تريد أن تحتفظ به فى حياتك قبل أن تتطور الأزمة لما هو أسوأ. برج الحمل على الصعيد الصحي:

> الأمراض البسيطة واردة اليوم. قد تشعر ببرد طفيف أو صداع هذه مجرد مرحلة عابرة، ولكن لا تستهون بهذا الشعور بالضعف وحاول ألا ترتبط بالكثير من الالتزامات اليوم واخلد إلى الراحة والاسترخاء كى تتخلص من هذه المشكلة. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> يواجه شخص عزيز على قلبك بعض الصعوبات وسيكون عليك أن تمنحه اهتمامك وأذنا صاغية االيوم. وهناك احتمالات كبيرة بأن ينتهى شعور الإحباط من هذا الشخص وسيشعر بالامتنان الشديد تجاهك خاصة إذا قدمت له الدعم دون أى انتقاد لأن هذا قد يؤثر جدًا على الصداقة بينك وبينه.

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شبكةعيونالإخبارية

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