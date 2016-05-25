برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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الحياة العملية متوازنة اليوم وسوف تحصل العديد من الفرص للتعلم أكثر وتبادل خبراتك مع الآخرين أيضا. ولكن قد تكون هناك بعض الظروف غير المتوقعة التى قد تتسبب فى خسارة مالية فادحة لك. ㅤ ㅤأنت من المحتمل أن تسيطر عليك عدد من المشاعر المتناقضة الآن. فى الواقع، قد يكون من الصعب وضعك أمام اختيار صعب من بين أكثر من شريك رومانسى ولكن لابد أن تتريث فمن الخطأ أن تأخذ قرار متسرع الآن.اليوم مناسب لإجراء أية تغييرات كبيرة فى حياتك الصحية وتجربة نظام غذائى متقدم لتتفادى بعض المشكلات الصحية التى قد تتفاقم فى المستقبل.قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك ولكن الميزة أن هناك الكثيرون ممن يعرضون عليك المساعدة ويحاولون ارشادك بنية صافية وخالصة جدًا لمساعدتك.