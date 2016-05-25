برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:الحظ سيدق أبواب هذا البرج وسيستمع ابنائه على بعض الأخبار الجيدة التى من شأنها ان تغير من احوالهم وتبدل كل ظروفهم فى العمل، فالمزيد من المكاسب المادية ستلحق بهم. .
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على الصعيد العاطفي:أما الحب سيكون من أكثر الأشياء التى تمثل عامل ضغط على هذا البرجن لأن الشك والغيرة ستكون المشاكل التى تؤرقهم وتؤرق علاقتهم العاطفية.
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برج الجدى على الصعيد الصحي:يجب أن يلتزموا بتعليمات الطبيب لان تجاهلها سيضعهم فى مشاكل هم فى غنى عنها.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:الحظ سيكون عامل نجاح لهذا البرج ولا داعى للخوف من المستقبل بالنسبة للحياة العملية فكل الأمور ستكون على مايرام.
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شبكةعيونالإخبارية
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