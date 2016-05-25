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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016 برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
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الحظ سيدق أبواب هذا البرج وسيستمع ابنائه على بعض الأخبار الجيدة التى من شأنها ان تغير من احوالهم وتبدل كل ظروفهم فى العمل، فالمزيد من المكاسب المادية ستلحق بهم. .

على الصعيد العاطفي:
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أما الحب سيكون من أكثر الأشياء التى تمثل عامل ضغط على هذا البرجن لأن الشك والغيرة ستكون المشاكل التى تؤرقهم وتؤرق علاقتهم العاطفية.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
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يجب أن يلتزموا بتعليمات الطبيب لان تجاهلها سيضعهم فى مشاكل هم فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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الحظ سيكون عامل نجاح لهذا البرج ولا داعى للخوف من المستقبل بالنسبة للحياة العملية فكل الأمور ستكون على مايرام.

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مصر 365

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