برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

> الحظ سيدق أبواب هذا البرج وسيستمع ابنائه على بعض الأخبار الجيدة التى من شأنها ان تغير من احوالهم وتبدل كل ظروفهم فى العمل، فالمزيد من المكاسب المادية ستلحق بهم. . على الصعيد العاطفي:

> أما الحب سيكون من أكثر الأشياء التى تمثل عامل ضغط على هذا البرجن لأن الشك والغيرة ستكون المشاكل التى تؤرقهم وتؤرق علاقتهم العاطفية. برج الجدى على الصعيد الصحي:

> يجب أن يلتزموا بتعليمات الطبيب لان تجاهلها سيضعهم فى مشاكل هم فى غنى عنها. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> الحظ سيكون عامل نجاح لهذا البرج ولا داعى للخوف من المستقبل بالنسبة للحياة العملية فكل الأمور ستكون على مايرام.

شبكةعيونالإخبارية

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