برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:سوف تتلقى مكاسب مادية هائلة وترقيات كبيرة، فستحصد نتيجة تعبك فى عملك طوال الفترات السابقة ولا داعى للتهور أو التسرع والاستعجال.
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على الصعيد العاطفي:ما زلت تعيش حالة حب غير معروفة نهايتها، فللأسف حبيبك لم يدعك تحلم معه بعش صغير يجمع بينكم، وسيكون رفضه للعلاقة العاطفية الرسمية هو اكثر شىء يؤرقك.
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برج الميزان على الصعيد الصحي:بالنسبة للحالة الصحية فهى فى تقدم ملحوظنتجية لاهتمامك بتعليمات الطبيب.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:سوف تتلقى مكاسب مادية هائلة وترقيات كبيرة، فستحصد نتيجة تعبك فى عملك طوال الفترات السابقة ولا داعى للتهور أو التسرع والاستعجال.
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