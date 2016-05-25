برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

> سوف تتلقى مكاسب مادية هائلة وترقيات كبيرة، فستحصد نتيجة تعبك فى عملك طوال الفترات السابقة ولا داعى للتهور أو التسرع والاستعجال. على الصعيد العاطفي:

> ما زلت تعيش حالة حب غير معروفة نهايتها، فللأسف حبيبك لم يدعك تحلم معه بعش صغير يجمع بينكم، وسيكون رفضه للعلاقة العاطفية الرسمية هو اكثر شىء يؤرقك. برج الميزان على الصعيد الصحي:

> بالنسبة للحالة الصحية فهى فى تقدم ملحوظنتجية لاهتمامك بتعليمات الطبيب. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> سوف تتلقى مكاسب مادية هائلة وترقيات كبيرة، فستحصد نتيجة تعبك فى عملك طوال الفترات السابقة ولا داعى للتهور أو التسرع والاستعجال.

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شبكةعيونالإخبارية

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