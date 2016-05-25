برج الثور حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> هذا البرج متهور إلى أبعد الحدود لذلك عصبيته وتهوره من الممكن ان تؤدى به إلى نتائج عكسية بالنسبة لحياته العملية، لذلك يجب أن يحرص على هدوئه ويلتزم مع رؤسائه فى العمل. على الصعيد العاطفي:

> الحب سيكون عامل ضغط عليه، لذلك يجب ان يقف وقفة مع نفسه ليرى إذا ما كان قادراً على استكمال حياته على هذا النحو، أم أن وجد انه استحالة الاستمرار فعليه اأن يأخذ القرار. برج الثور على الصعيد الصحي:

> الحياة الصحية ستكون فى استقرار نوعاً ما وسيشعر ابناء هذا البرج بتحسن ملحوظ، لذلك لا داعى للقلق بشان الحالة الصحية. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> يجب ان يلتزموا الهدوء ويبتعدوا عن المشاكل مع رؤسائهم فى العمل حتى لا يقعون فى ازمات هم فى غنى عنها.

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شبكةعيونالإخبارية

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