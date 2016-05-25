حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 25/5/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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بعض المشاكل سيمر بها ابناء البرج لكن لم يقلل ذلك من مكانتهم او من طبيعتهم الوظيفية، بل سيمروا بها المأزق وستكون الترقيات والمكاسب المادية فى انتظارهم.الخيانة ستكون سبب فشل هذه العلاقة المتوترةن وعادة ما تكون الخيانة صادرة منك، لذلك حاول ان تحرص على أفعالك وتصرفاتك حتى لا تضع نهاية العلاقة قبل بدايتها.حاول أن تسير على نصائح وإرشادات الطبيب المتابع لحالتك.بعض المشاكل سيمر بها ابناء البرج لكن لم يقلل ذلك من مكانتهم او من طبيعتهم الوظيفية، بل سيمروا بها المأزق وستكون الترقيات والمكاسب المادية فى انتظارهم.