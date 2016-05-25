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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 25/5/2016

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 25/5/2016 حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 25/5/2016

على الصعيد المهني:
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بعض المشاكل سيمر بها ابناء البرج لكن لم يقلل ذلك من مكانتهم او من طبيعتهم الوظيفية، بل سيمروا بها المأزق وستكون الترقيات والمكاسب المادية فى انتظارهم.

على الصعيد العاطفى:
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الخيانة ستكون سبب فشل هذه العلاقة المتوترةن وعادة ما تكون الخيانة صادرة منك، لذلك حاول ان تحرص على أفعالك وتصرفاتك حتى لا تضع نهاية العلاقة قبل بدايتها.

برج العقرب على الصعيد الصحى:
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حاول أن تسير على نصائح وإرشادات الطبيب المتابع لحالتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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بعض المشاكل سيمر بها ابناء البرج لكن لم يقلل ذلك من مكانتهم او من طبيعتهم الوظيفية، بل سيمروا بها المأزق وستكون الترقيات والمكاسب المادية فى انتظارهم.

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مصر 365

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