برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:أولئك الذين يعملون فى مجالات العقارات لديهم يوم مشرق ومن المتوقع أن تكون العائدات على الاستثمارات الخاصة بهم مرتفعة، فقط حاول ألا تنساق لأى حجج او مبررات كى تؤجل مهامك أو لتعقيد الأمور. إذا كنت ترغب فى تعلم شيء جديد يمكن أن تفعل ذلك الآن فلديك من التركيز ما يكفي.
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على الصعيد العاطفي:ومن الأهمية بمكان أن لا تدع العناد يدمر علاقتك. شريك حياتك فى مزاج لا يسمح بتقديم تنازلات لذا عليك أن تتحلى بالكثير من التفاهم والمرونة، وتحمل حتى تتحسن الحياة الرومانسية الخاص بك وسوف يقدر شريك حياتك لك ذلك كثيرًا.
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برج السرطان على الصعيد الصحي:الصحة الجيدة ليست هدفا بعيد المنال بالنسبة لك. مجرد الحفاظ على النظام اللياقة البدنية الصحيح وتحقق ما تطمح إليه و ممارسة الرياضة أمر لا بد منه للاسترخاء الجسم وتحسين تركيزك.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:لا تتخلى عن احلامك الكبيرة من أجل بعض الأزمات والعراقيل البسيطة سيكون بإمكانك أن تتجاوز كل المخاطر والمشكلات فقط لو أحسنت التصرف وتحليت بالكثير من الصبر.
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