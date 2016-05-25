هدوء فى دمشق بعد دعوة روسيا إلى تهدئة

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن الوضع فى داريا والغوطة الشرقية قرب دمشق كان هادئا نسبيا الثلاثاء بعد دعوة روسيا إلى اقرار هدنة فى هذه المنطقة.

وكانت روسيا دعت مساء الاثنين إلى وقف لاطلاق النار لمدة 72 ساعة ابتداء من الثلاثاء فى داريا فى جنوب شرق دمشق وفى الغوطة الشرقية شرق العاصمة.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحيم أن "الوضع هادىء منذ الفجر".

وأكد الناشط فى داريا شادى مطر الهدوء فى هذه المدينة التى كانت مسرحا لمعارك ضارية خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مطر مساء الثلاثاء "كانت هناك اشتباكات حوالى منتصف الليل لكنها توقفت الساعة الواحدة فجرا، وهناك هدوء حتى الآن. الناس لم يعد لديهم ثقة بأحد".

ومن المفترض أن تكون هاتان المنطقتان مشمولتين بوقف الاعمال القتالية الذى اقرته الولايات المتحدة وروسيا فى السابع والعشرين من فبراير الماضى. الا أن المعارك عادت بقوة واطاحت تقريبا بهذا الاتفاق.

وكانت داريا من أولى المدن التى تمردت على نظام الرئيس السورى بشار الاسد، كما أن قوات النظام تحاصرها منذ العام 2012.

وطلبت فصائل من المعارضة المسلحة الاحد من واشنطن وموسكو التدخل لوقف هجوم قوات النظام على هاتين المنطقتين خلال 48 ساعة وإلا فأنها ستكون بحل من اتفاق الهدنة.

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