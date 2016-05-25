الكنيسة الكلدانية فى العراق: تسليح المسيحيين يضع البلاد على خط الخطر

جددت الكنيسة الكلدانية فى العراق، اليوم الثلاثاء، رفضها تسليح المليشيات المسيحية، كونه يضع العراق على خط الخطر، ودعت إلى تعزيز الشعور بـالمواطنة والانتماء للعراق والانخراط فى القوات النظامية المتمثلة بالجيش أو قوات البيشمركة، حثت الدول الكبرى على إعادة النظر بتوجهها بهذا الشأن.

وقال رئيس أساقفة كركوك والسليمانية، المطران يوسف توما، فى تصريح صحفى، إن تسليح المليشيات المسيحية سيضع العراق بعامة المسيحيين بخاصة على خط الخطر، مشيرا إلى أن توزيع الأقليات يؤدى إلى تشتيت الطاقات وإضعاف البلاد.

ودعا توما، من يسعى لذلك إلى الشعور بالمواطنة والانتماء للعراق والانخراط فى القوات النظامية المتمثلة بالجيش العراقى أو البيشمركة الكردية، مطالباً التحالف الدولى والدول الكبرى التى تقف وراء ذلك إلى إعادة التفكير بالموضوع وأن يحتكموا للخبرة والتاريخ.

وكان بطريرك الكلدان فى العراق والعالم، مار لويس روفائيل الأول ساكو، رفض أمس الاثنين، قرار مجلس النواب الأمريكى تسليح فصائل مسيحية غير نظامية فى العراق لتحرير بلداتهم من تنظيم داعش، وعدها خطوة غير مباركة وغير بريئة، وفى حين طالب واشنطن والتحالف الدولى بقصر دعمهما للقوات النظامية، دعا الشباب المسيحيين إلى الانخراط فى صفوف القوات الأمنية.

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