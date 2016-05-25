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متحدث: قوات سوريا الديمقراطية تبدأ هجوما للسيطرة على مناطق شمالي الرقة

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متحدث: قوات سوريا الديمقراطية تبدأ هجوما للسيطرة على مناطق شمالي الرقة متحدث: قوات سوريا الديمقراطية تبدأ هجوما للسيطرة على مناطق شمالي الرقة

أرشيفية

قال متحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية إن التجمع الذي يقوده أكراد لقتال تنظيم داعش في شمال سوريا أعلن يوم الثلاثاء بدء هجوم للسيطرة على الريف شمالي الرقة التي يتخذ منها التنظيم معقلا هناك.

وأضاف المتحدث طلال سيلو لرويترز أن العملية في هذه المرحلة لا تشمل الهجوم على الرقة نفسها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عددا غير محدد من مقاتلي تحالف قوات سوريا الديمقراطية- الذي تدعمه الولايات المتحدة- شوهدوا يتحركون جنوبا من معقلهم في تل أبيض قرب الحدود التركية باتجاه عين عيسى وهي بلدة تبعد بنحو 60 كيلومترا إلى الشمال الغربي من الرقة كما ترددت أنباء عن اشتباكات في منطقة قريبة.

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