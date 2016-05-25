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صور.. أشرف عبد الباقي حصري على «شعبي أف أم»

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مسلسل رمضان كريم

مسلسل رمضان كريم

 

كتبت: إنجي لطفي

نجح خالد فتوح، رئيس إذاعة شعبي إف إم، في الحصول على المسلسل الكوميدي “عائلة رمضان كريم” بطولة أشرف عبد الباقي وحسن حسني ومها أحمد.

والمسلسل يدور حول عائلة رمضان كريم المكونة من الأب رمضان كريم “أشرف عبد الباقي” والأم رحمة “مها أحمد”، والأولاد المراهقين صيام والتؤام كنافة وقطايف والطفل الصغير قمر الدين، ويعيش معهم والد رحمه جدو سحور “حسن حسني” .

والعائله تعيش في شارع وحوي يا وحوي ويعيش معهم فى نفس الشارع الشاويش ياميش “سيد الرومي” صاحب مدفع رمضان وعم عرقسوس بائع العصير.

الحلقات تبرز العادات الرمضانية الجميلة في مجتمعنا بشكل كوميدي، ويناقش العلاقة بين الأجيال والتعليم والإعلام والرياضة والشهرة.

عدد الحلقات 30 حلقة مدة الحلقة 10 دقائق، ويشارك في العمل الفنان السعودي عبد الرحمن الرقراق والفنانة اللبنانية ريما، معوض إسماعيل في دور صيام.

وأغنية التتر يغنيها أشرف عبد الباقي وحسن حسني ومها أحمد، وألحان محمد عز الدين وتوزيع محمد الحمصاني، وتأليف وإخراج محمد دندراوي.

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