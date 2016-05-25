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بالصور.. "الأهلى والزمالك أخوات" فى حفل تخرج طلاب خدمة اجتماعية بالفيوم

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بالصور.. "الأهلى والزمالك أخوات" فى حفل تخرج طلاب خدمة اجتماعية بالفيوم بالصور.. "الأهلى والزمالك أخوات" فى حفل تخرج طلاب خدمة اجتماعية بالفيوم
احتفل طلاب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، بيوم التخرج بتيشيرتات الأهلى والزمالك، رافعين شعار "إيد واحدة"، لنبذ التعصب جماهير قطبى الكرة المصرية، وتشجيع الروح الرياضية بينمها لدعم عودة الجماهير للمدرجات، حيث أطلقوا بعض الجملة المشتركة بينما "سلامات، سلامات، سلامات... أهلى وزمالك أخوات"، "بص شمال، بص يمين، أهلى وزمالك، مصريين".

واحتفل طلاب خدمة اجتماعية الفيوم الدفعة رقم 28، بالتقاط الصور التذكارية المشتركة بين الأهلاوية والزملكاوية وأيضا الشباب والبنات، على عكس الكليات الأخرى، التى ينحاز كل مشجع لفريقه فقط، وتفاعل معهم طلاب الدفعات الأخرى، وأعلنوا إطلاق كليب خاص لجماهير الأهلى والزمالك، بعنوان "أهلى وزمالك أخوات".

وشارك فى حفل التخرج، مجموعة من الطلاب والذين يدشنون كليب "الأهلى والزمالك"، وهم أحمد بدار، وأحمد سيد، ومحمود عطية، وأحمد محمود، ومحمد سلطان، وأحمد سعيد، ومحمد حمدى، ومحمود عبدالحكيم، وإبراهيم حسن، ومحمود شعبان، وحازم على، وحسام طارق، وأحمد حمدان، وأحمد معوض، وأسامة سعد، ومحمد هريدى، ورياض نبيل، وأحمد منصور، وأحمد محمود، ومحمد طه محمود، ومن الفتيات ندى زيدان، ودينا مختار، ومروة مجدى، ووئام نبيل، وماجدة عشماوي، وهدى صفوت، وميرفت بدر، وشروق جمال.

الطلاب يحتفلون بتيشرتات الأهلى والزمالك (1)

الطلاب يحتفلون بتيشرتات الأهلى والزمالك (2)

الطلاب يحتفلون بتيشرتات الأهلى والزمالك (3)

الطلاب يحتفلون بتيشرتات الأهلى والزمالك (4)

الطلاب يحتفلون بتيشرتات الأهلى والزمالك (5)

الطلاب يحتفلون بتيشرتات الأهلى والزمالك (6)

الطلاب يحتفلون بتيشرتات الأهلى والزمالك (7)

الطلاب يحتفلون بتيشرتات الأهلى والزمالك (8)

الطلاب يحتفلون بتيشرتات الأهلى والزمالك (9)

الطلاب يحتفلون بتيشرتات الأهلى والزمالك (10)


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