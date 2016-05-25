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بالصور.. الشرطة النسائية بالغربية تشارك فى عزاء ضحايا الطائرة المنكوبة

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بالصور.. الشرطة النسائية بالغربية تشارك فى عزاء ضحايا الطائرة المنكوبة بالصور.. الشرطة النسائية بالغربية تشارك فى عزاء ضحايا الطائرة المنكوبة
شاركت الشرطة النسائية التابعة لمديرية أمن الغربية فى العزاء الجماعى الذى نظمته مديرية الأمن لضحايا الطائرة المنكوبة الـ9 من أبناء الغربية، وبحضور زوجات وأمهات وأهالى الشهداء، وذويهم.

وكانت مديرية أمن الغربية، قد نظمت عزاء جماعيا للشهداء، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا.

وحضر العزاء الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء، وقيادات الدين المسيحى والإسلامى بالغربية، وأسر الضحايا وأهالى محافظة الغربية، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

الشرطه-النسائيه-بالغربيه-تشارك-فى-عزاء-ضحايا-الطائره-المنكوبه-(1)

الشرطه-النسائيه-بالغربيه-تشارك-فى-عزاء-ضحايا-الطائره-المنكوبه-(2)

الشرطه-النسائيه-بالغربيه-تشارك-فى-عزاء-ضحايا-الطائره-المنكوبه-(3)

الشرطه-النسائيه-بالغربيه-تشارك-فى-عزاء-ضحايا-الطائره-المنكوبه-(4)

الشرطه-النسائيه-بالغربيه-تشارك-فى-عزاء-ضحايا-الطائره-المنكوبه-(5)

الشرطه-النسائيه-بالغربيه-تشارك-فى-عزاء-ضحايا-الطائره-المنكوبه-(6)

الشرطه-النسائيه-بالغربيه-تشارك-فى-عزاء-ضحايا-الطائره-المنكوبه-(7)

الشرطه-النسائيه-بالغربيه-تشارك-فى-عزاء-ضحايا-الطائره-المنكوبه-(8)

الشرطه-النسائيه-بالغربيه-تشارك-فى-عزاء-ضحايا-الطائره-المنكوبه-(9)

الشرطه-النسائيه-بالغربيه-تشارك-فى-عزاء-ضحايا-الطائره-المنكوبه-(10)


>- بالصور.. بدء العزاء الجماعى لضحايا الطائرة المنكوبة فى الغربية
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