تسليم 8 بازارات ومحلات بعد إعادة بنائها بأسوان

سلم المهندس محمد مصطفى، السكرتير العام لمحافظة أسوان، 8 بازارات ومحلات تجارية لأصحابها وذلك بعد تعرضها لحريق مدمر بمنطقة السوق السياحى منذ أسبوعين تقريبا، حيث قامت محافظة أسوان بإعادة بنائها وتأهيلها على نفقتها بتكلفة 110 آلاف جنيه.

وأكد السكرتير العام للمحافظة إلى أنه بناء على توجيهات محافظ أسوان إسماعيل عطية قامت مديرية الإسكان بتنفيذ أعمال إعادة الشىء لأصله من الأبواب والكهرباء والأرضيات والبياض والدهانات، بالإضافة إلى تركيب البرجولة الخشبية أمام كل محل أو بازار سياحى.

ولفت إلى أنه تم صرف تعويضات مالية بواقع 5 آلاف جنيه لكل صاحب بازار أو محل تعرض للتدمير الكامل جراء الحريق، مع صرف 300 جنيه إعانة عاجلة للعاملين داخل هذه البازارات وذلك بعد لقاء محافظ أسوان مع أصحاب هذه البازارات، بحضور جمال درويش رئيس نقابة أصحاب البازارات بالسوق السياحى والذى عرض مطالبهم والتى تأتى على رأسها تكثيف التواجد الأمنى من خلال نقاط ثابتة ومتحركة، بجانب تنفيذ مشروع كاميرات المراقبة والتى ستساهم فى الحد من تعرض زائرى السوق، وخاصة الأفواج السياحية من عمليات السرقة والبلطجة والسلوكيات السلبية.