أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تسليم 8 بازارات ومحلات بعد إعادة بنائها بأسوان

Google+ Print
تسليم 8 بازارات ومحلات بعد إعادة بنائها بأسوان تسليم 8 بازارات ومحلات بعد إعادة بنائها بأسوان

سلم المهندس محمد مصطفى، السكرتير العام لمحافظة أسوان، 8 بازارات ومحلات تجارية لأصحابها وذلك بعد تعرضها لحريق مدمر بمنطقة السوق السياحى منذ أسبوعين تقريبا، حيث قامت محافظة أسوان بإعادة بنائها وتأهيلها على نفقتها بتكلفة 110 آلاف جنيه.

وأكد السكرتير العام للمحافظة إلى أنه بناء على توجيهات محافظ أسوان إسماعيل عطية قامت مديرية الإسكان بتنفيذ أعمال إعادة الشىء لأصله من الأبواب والكهرباء والأرضيات والبياض والدهانات، بالإضافة إلى تركيب البرجولة الخشبية أمام كل محل أو بازار سياحى.

ولفت إلى أنه تم صرف تعويضات مالية بواقع 5 آلاف جنيه لكل صاحب بازار أو محل تعرض للتدمير الكامل جراء الحريق، مع صرف 300 جنيه إعانة عاجلة للعاملين داخل هذه البازارات وذلك بعد لقاء محافظ أسوان مع أصحاب هذه البازارات، بحضور جمال درويش رئيس نقابة أصحاب البازارات بالسوق السياحى والذى عرض مطالبهم والتى تأتى على رأسها تكثيف التواجد الأمنى من خلال نقاط ثابتة ومتحركة، بجانب تنفيذ مشروع كاميرات المراقبة والتى ستساهم فى الحد من تعرض زائرى السوق، وخاصة الأفواج السياحية من عمليات السرقة والبلطجة والسلوكيات السلبية.

1.jpg

G51d4f072e7aca.jpg

G51d4f0730a3cf.jpg

G51d4f07319dcb.jpg

G51d4f07325563.jpg

G51d4f0735cc17.jpg

G51d4f0736701e.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365