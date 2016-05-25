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تقرير في الجول – احذر يا مينيوليه من حارس ليفربول الجديد ' أرقامه أفضل '

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تقرير في الجول – احذر يا مينيوليه من حارس ليفربول الجديد ' أرقامه أفضل ' تقرير في الجول – احذر يا مينيوليه من حارس ليفربول الجديد ' أرقامه أفضل '

"أعرف عن الفريق كل شيء في ألمانيا كنت أشاهده دائما عبر التلفاز وقبل الانتقال تحدث إلي المدرب وأخبرني عن خططه في الموسم المقبل مما جعلني أشعر بأن اختياري كان صحيحا" لوكاس كاريوس حارس مرمى ليفربول الجديد بعد الانتقال للفريق.

وكان ليفربول قد أعلن يوم الثلاثاء عن ضمه لكاريوس قادما من صفوف ماينتس الألماني ليكون أول صفقات فريق مدينة الميرسيسايد للموسم الجديد.

وشارك كاريوس في 34 مباراة مع فريقه في الدوري الألماني ليحقق العلامة الكاملة في المسابقة المحلية حافظ فيهم على نظافة شباكه في 9 مباريات.

وفي كأس ألمانيا شارك في مباراتين فقط وحافظ على نظافة شباكه في المباراة الأولى أمام فريق إنيرجي كوتبوس بينما تلقى هدفين في خسارة فريقه أمام ميونخ 1860.

وبمقارنة أداء كاريوس بحارس ليفربول الأساسي سيمون مينيوليه نجد أن الأخير شارك في 34 مباراة في الدوري الإنجليزي وتلقى 43 هدفا، كما حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة.

76% من الأهداف التي سكنت شباك كاريوس كانت من اللعب المفتوح مقابل 16% من ضربات ركنية، مقابل 64.3% سكنت شباك مينيوليه من اللعب المفتوح و11.9% من الضربات الركنية و2.4% من الركلات الحرة.

ويتفوق حارس مرمى منتخب ألمانيا للشباب على الحارس البلجيكي في نسبة التصديات في المباراة الواحدة، حيث يتصدى كاريوس لتصوبيات الخصم بمعدل 2.53 تصدي مقابل 1.53 تصدي لمينيوليه.

كما تلقى كاريوس هدفا بعد كل 2.10 تصدي مقابل هدفا في شباك مينيوليه بعد كل 1.27 تصدي.

وفي المجمل نجح كاريوس في التصدي لـ 122 تصويبة مقابل 70 تصدي لمينيوليه.

وفي ضربات الجزاء تصدي صاحب 22 عاما لضربتين جزاء من أصل 5، مقابل تصدي واحد لمينيوليه من أصل ركلتين احتسبا على ليفربول.

ويتميز كاريوس عن مينيوليه في عملية إبعاد الكرات العرضية حيث حقق نسبة نجاح بلغت 44% مقابل 38% لمينيوليه.

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