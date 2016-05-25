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يورو 2016 – ضربة لفرنسا.. تأكد غياب فاران

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يورو 2016 – ضربة لفرنسا.. تأكد غياب فاران يورو 2016 – ضربة لفرنسا.. تأكد غياب فاران

تأكد بشكل رسمي غياب رافائيل فاران مدافع ريال مدريد عن صفوف منتخب فرنسا في يورو 2016 التي ستقام في موطنه خلال شهر يونيو المقبل.

وكان فاران قد تعرض للإصابة أثناء مران ريال مدريد استعدادا لملاقاة أتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل في ملعب سان سيرو.

وأوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن فاران يعاني من مشكلة في منطقة الفخذ في القدم اليسرى ما يجعله يغيب عن الملاعب لفترة تصل لأربعة أسابيع.

وكان ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قد قرر في وقت سابق استدعاء مدافع إشبيلية عادل رامي لقائمة الديوك تحسبا لغياب فاران.

وتلعب فرنسا في المجموعة الأولى في اليورو بجوار كل من رومانيا وألبانيا وسويسرا.

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