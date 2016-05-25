الاشتباه فى جسم غريب أمام مدرسة بأسيوط.. وانتقال خبراء المفرقعات

سيطرت حالة من الخوف على المارة أمام مدرسة ناصر إثر الاشتباه في جسم غريب تم وضعه بحوار سور المدرسة.

تلقي اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بلاغا من غرفة عمليات النجده يفيد ورود بلاغ من الاهالي عن وجود جسم غريب تم وضعه داخل كيس أسود بجوار سور مدرسة ناصر الاعدادية.

وتوجهت قوات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف وخبراء المفرقعات، وتم غلق الشوارع المحيطة بالمدرسة والرئيسية، وجار الآن فحص الجسم.

خبراء المفرقعات يفحصون عبوة هيكلية أمام مكتب بريد الخارجة