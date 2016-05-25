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الكحكى لـ"خالد صلاح": اندماج "النهار و cbc" هدفه الانطلاق خارج الحدود

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الكحكى لـ"خالد صلاح": اندماج "النهار و cbc" هدفه الانطلاق خارج الحدود الكحكى لـ"خالد صلاح": اندماج "النهار و cbc" هدفه الانطلاق خارج الحدود
أكد عمرو الكحكى، العضو المنتدب لشبكة قنوات النهار، أن اندماج شبكتى cbc والنهار، يتضمن الانطلاق التلفزيونى خارج الحدود المصرية المحلية.

وقال "الكحكى"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، إن قنوات cbc والنهار ستنطلق خارج الحدود المصرية المحلية، ليمثلوا مصر خارجيا، موضحاً:"نسعى من ناحية المضمون لتقديم خلطة من المضمون المصرى والخليجى والعربى، تناسب الذوق العام..سنمنحهم مضمون مصرى مختلف".

وليد العيسوى لـ"خالد صلاح": قناة النهار بيتى وكنت أحد مؤسسيها
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