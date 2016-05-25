أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وليد العيسوى لـ"خالد صلاح": قناة النهار بيتى وكنت أحد مؤسسيها

Google+ Print
وليد العيسوى لـ"خالد صلاح": قناة النهار بيتى وكنت أحد مؤسسيها وليد العيسوى لـ"خالد صلاح": قناة النهار بيتى وكنت أحد مؤسسيها
داعب وليد العيسوى، رئيس مجلس إدارة قنوات cbc، خلال حواره ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، مقدم البرنامج الكاتب الصحفى، خالد صلاح، قائلاً:" لقد أصبحت النهار بيتى وأنا كنت أحد مؤسسيها".

وكشف العيسوى فى حواره، أن الاندماج ليس بين النهار والـ "cbc" فقط، بل اندماج بين 6 شركات، وهى شركات تلفزيون المستقبل المالكة لـ"cbc" والشركة المالكة لقنوات النهار، ومعهم وأكبر وكالتين إعلانيتين فى مصر، بالإضافة لأكبر وكالتين فى السوق المحلى المصرى، مؤكداً أن هذا الحدث هو الأكبر فى الميديا هذا العام.

وأكد العيسوى، أنه تم توقيع اتفاق بإنشاء شركة قابضة تستحوذ على أسهم هذه الشركات، لإعادة الاستثمار بغرض زيادته.

موضوعات متعلقة
>بالفيديو.. مؤتمر اندماج شبكتى النهار و"CBC".. علاء الكحكى: الاندماج هدفه تكوين كيان اقتصادى قوى.. ومشروع قانون الإعلام ليس فى صالح الاستثمار.. ومحمد الأمين: أبو هشيمة مواقفه محترمة ودوره إثراء للإعلام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها