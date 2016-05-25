وليد العيسوى لـ"خالد صلاح": قناة النهار بيتى وكنت أحد مؤسسيها

داعب وليد العيسوى، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات cbc، خلال حواره ببرنامج "على هوى مصر " المذاع عبر فضائية "النهار"، مقدم البرنامج الكاتب الصحفى، خالد صلاح، قائلاً:" لقد أصبحت النهار بيتى وأنا كنت أحد مؤسسيها".

وكشف العيسوى فى حواره، أن الاندماج ليس بين النهار والـ "cbc" فقط، بل اندماج بين 6 شركات، وهى شركات تلفزيون المستقبل المالكة لـ"cbc" والشركة المالكة لقنوات النهار، ومعهم وأكبر وكالتين إعلانيتين فى مصر، بالإضافة لأكبر وكالتين فى السوق المحلى المصرى، مؤكداً أن هذا الحدث هو الأكبر فى الميديا هذا العام.

وأكد العيسوى، أنه تم توقيع اتفاق بإنشاء شركة قابضة تستحوذ على أسهم هذه الشركات، لإعادة الاستثمار بغرض زيادته.

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