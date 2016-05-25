في_إفريقيا - رئيس وفاق سطيف: مجموعتنا في المتناول.. وقلقنا بسبب رمضان وليس المنافس

قال حسان حمار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري إن المجموعة التي وقع فيها فريقه في المتناول رغم اعترافه بصعوبتها.

ووقع سطيف مع الزمالك وصن داونز وإنيمبا النيجيري في المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف حمار عبر قناة (الهدّاف) الجزائرية "المجموعة تضم فرقا لديها تسعة ألقاب قارية وهذه هي صعوبتها مقارنة بالمجموعة الأولى التي حصدت فرقها 10 ألقاب".

وتابع "المقابلة الأولى في سطيف مع صن داونز هذه مريحة لأنها في شهر رمضان وكنا نخشى السفر خلال الشهر الكريم واللعب أثناء الصيام".

"نسعى لتحقيق الفوز في المباراة الأولى من أجل الدفعة المعنوية قبل مواجهة الزمالك والتي ستكون قبل عيد الفطر المبارك بثلاثة أيام تقريبا".

وتلعب الجولة الأولى أحد أيام 17 و18 و19 يونيو على أن تقام الثانية في 28 و29 يونيو.

وأردف "كنا نخشى من أن نقع مع زيسكو أو نلعب اللقاء الأول في جنوب إفريقيا بسبب الإرهاق والسفر الطويل الصعب أثناء الصيام".

"المجموعة الآن في المتناول إذا كان التحضير بكل جدية وكل الإمكانات توفرت للاعبين والجهاز الفني.. هدفنا الأول هو نصف النهائي".

وأتم "لم نخشى المنافس لكننا نخشى الطقس ورمضان واللعب أثناء الصيام بسبب المسافات الكبيرة، لكن تفادينا هذا الضغط الكبير ونسعى لتشريف الجزائر".