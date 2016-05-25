مدير مكتب منظمة العمل بالقاهرة: عدد سيدات الأعمال فى مصر لا يتعدى 11%

أعلن بيتر فان جوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن عدد سيدات الأعمال فى مصر لا يتعدى نسبة 11%، وهى نسبة أقل من نصف النسبة العالمية التى تتعدى الـ30%.

وأضاف جوى خلال لقائه مع المشاركين فى مؤتمر "المرأة والقطاع الخاص.. تسريع وتيرة النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى"، الذى يعقده مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة بدعم من وزارة خارجية فنلندا، إن مساهمة المرأة المحدودة تؤثر بشكل ملحوظ على اقتصاد الدول.

وتابع أن من المتوقع أنه إذا ارتفعت مساهمة المرأة للتساوى بنسبة مساهمة الرجال فى مصر سيزيد المعدل التراكمى للاقتصاد، وكلما تواجدت المرأة فى ريادة الأعمال كلما شجّع النساء أكثر على العمل، الأمر الذى يجب أن تهتم به الدول لدعم تواجد المرأة فى العمل بإجراءات مختلفة منها تسهيل إجازات الوضع وتحسين التأمين الصحى.

وأشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إلى أن الهدف من المؤتمر يكمن فى إيجاد سبل تعزيز مشاركة النساء فى سوق العمل كوسيلة لتسريع وتيرة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، على أن يتحقق ذلك من خلال العمل على تحسين ظروف عمل المرأة فى القطاع الخاص، وسد الفجوة بين الجنسين فى مجال ريادة الأعمال.

وبين جوى أن المؤتمر يجمع بين ما لا يقل عن 300 من صانعى السياسات وكبار سيدات ورجال الأعمال على المستوى المحلى والدولى، لمناقشة التحديات التى تواجه النساء، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وسبل المضى قدماً.

وكانت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة قد أكدت فى افتتاح المؤتمر أنه فى إطار الدعوة إلى تمكين المرأة المصرية يسعى المجلس القومى للمرأة إلى تحقيق هذا التمكين فى جميع المجالات وبصفة خاصة المجال الاقتصادى؛ حيث البدء من التعليم ومحو الأمية الكتابية والرقمية والمالية؛ مرورا بخلق فرص العمل الكريم لها مع تطوير وتنمية مهاراتها، وصولاً لتعزيز مشاركتها فى كل مستويات الإدارة العامة واتخاذ القرار.

- منظمة العمل الدولية فى تقرير لها: نسبة البطالة بين الإناث 25.6? عام 2015