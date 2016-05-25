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دراسة: الإفراط فى "النودلز" يسبب أمراض الكلى وجلطات المخ

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دراسة: الإفراط فى "النودلز" يسبب أمراض الكلى وجلطات المخ دراسة: الإفراط فى "النودلز" يسبب أمراض الكلى وجلطات المخ
حذر تقرير بريطانى نشر مؤخرا من الأضرار الصحية الخطيرة الناجمة عن الإفراط فى تناول المكرونة سريعة التحضير أو "النودلز"، حيث ثبت أنها تتسبب فى الإصابة بأمراض واضطرابات مرضية عديدة.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من مؤسسة "النشاط المشترك حول الصحة والملح CASH" البريطانية إلى أن النودلز تحتوى على تركيزات عالية من الملح والسكر، وتحتوى بعضها على 6 جرامات من الملح، وهى الكمية الموصى بتناولها يوميا، وبلا شك سيحصل الإنسان على الملح من الأغذية الأخرى.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتاج بعد أن قاموا بتقييم 131 نوعا مختلفا من المكرونة سريعة التحضير، وأكدوا أن تناول كميات كبيرة من المكرونة سريعة التحضير يسبب مشاكل صحية عديدة ويرفع خطر الإصابة بأمراض الكلى، وقد يصل الأمر للإصابة بالسكتة الدماغية، وبالأخص النوع المرتبط جلطات المخ، وذلك بسبب احتواء النودلز على مستويات عالية من الملح والصوديوم، هذا بخلاف أضرار السكر الموجودة بصلصة المكرونة.

وأضاف التقرير أن الكثير من الأبحاث الطبية كشفت أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى والحصوات والسمنة وهشاشة العظام وسرطان المعدة والانتفاخ.


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