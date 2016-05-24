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"داماس كلاسيكس" مجوهرات مرصّعة بالماسات النادرة!

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الثلاثاء 24-05-2016 18:09

أطلقت علامة "داماس" الرائدة في صناعة المجوهرات، مجموعتها الجديدة "داماس كلاسيكس" والمرصّعة بقطع الالماس النادرة التي تعهدها فورإيفيرمارك Forevermark.
تتضمن مجموعة "داماس كلاسيكس" خواتم مرصّعة بالألماس ومصممة بدقة وعناية فائقة، وأقراط وقلادات مصممة على أشكال ورود مرصعة بأحجار فورإيفرمارك. وتضم المجموعة أيضاً تصاميم "ترلوجي" و"إتيرنيتي" مع إسوارة وعقد مرصعة بالألماس. تم تصنيع هذه المجموعة بالكامل يدوياً من قبل مصممين داماس المحترفين في مقر مصنعها في دبي.
يذكر أن "داماس" تتمتع بإمتياز ببيع قطع فورإيفيرمارك حصرياً في الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت منذ عام 2012.

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