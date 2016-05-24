«فيدرالية مسلمي فرنسا»: زيارة الطيب لباريس ستخفف حدة الخطابات السياسية الأوروبية

قال رئيس فيدرالية مسلمي فرنسا ورئيس منظمة المؤتمر الإسلامي الأوروبي الدكتور محمد بشاري، إنّ زيارة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لباريس مرحب بها من كافة الأوساط، كما أنّه لأول مرة يلتقى فرانسوا هولاند، بقيادة دينية كبيرة كـ شيخ الأزهر.

> وأضاف بشاري خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ زيارة شيخ الأزهر إلى فرنسا كانت منتظرة، لأنّه في ظل زمن الفتن، وتزايد الالتحاق بالجماعات الإرهابية، كان لا بد من وجود مرجعية دينية إسلامية معتدلة معروف عنها الاعتدال والوسطية.

وأوضح بشاري أنّ كلمة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كانت تؤكد على ضرورة أنْ يتحالف السياسيين في مواجهة ظاهرة الإرهاب، موضحًا أنّ هذه الزيارة ستخفف من حدة الخطابات السياسية الأوروبية، وستنعكس إيجابياً على المسلمين في الدول الغربية.