عالميًا.. الذهب ينخفض لأدنى مستوى له منذ 4 أسابيع

تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أسابيع، اليوم الثلاثاء، حيث دفعت تصريحات داعمة لتشديد السياسة النقدية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” في الجلسة السابقة الدولار ليسجل أعلى سعر له في شهرين مقابل سلة عملات.

كان احتمال رفع الفائدة مبكرًا، كما أشارت وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي التي صدرت الأسبوع الماضي وتعزز الدولار قد هبطا بالذهب أكثر من 4% في مايو ليتجه صوب أكبر خسارة شهرية منذ نوفمبر. حسبما أفادت وكالة رويترز.

وفي الساعة 1755 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 1.5 بالمئة إلى 1229.25 دولار للأوقية مرتفعًا بذلك عن أدنى مستوى للجلسة البالغ 1227.70 دولار. وتحدد سعر التسوية لعقود الذهب الأمريكية تسليم يونيو على انخفاض 1.8 % عند 1229.20 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 16.19 دولار للأوقية مسجلة أدنى مستوى منذ 19 أبريل.

وهبط السعر الفوري للبلاتين 1.1 بالمئة ليسجل 995 دولارا للأوقية في أقل سعر منذ 25 أبريل، بينما نزل البلاديوم 2.6% إلى 534 دولارا للأوقية، وهو أضعف مستوى منذ 14 إبريل.