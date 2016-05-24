الداخلية التونسية تعلن الكشف عن مخزن للأسلحة فى بنقردان

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحدات الحرس الوطنى تمكنت من الكشف عن مخزن للأسلحة بجهة بنقردان فى ولاية مدنين.

وأوضحت وزارة الداخلية- فى بيان اليوم الثلاثاء- أنه فى إطار مواصلة التحريات مع العناصر الإرهابية التى تمّ القبض عليها بجهة المنيهلة ولاية أريانة يوم 11 مايو الجارى تمكنّت اليوم وحدات الحرس الوطنى من الكشف عن مخزن للأسلحة بجهة بنقردان.

وأضافت أن مخزن الأسلحة يحتوى على 29 سلاح "كلاشنكوف"، و3 قاذفات صواريخ نوع "آر-بي-جي"، و9520 عيار نارى 7.62 مم لسلاح من نوع "كلاشنكوف"

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