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مقتل وإصابة ثلاثة جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينة بنغازى

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مقتل وإصابة ثلاثة جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينة بنغازى مقتل وإصابة ثلاثة جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينة بنغازى
لقى جندى بالجيش الليبى مصرعه وأصيب إثنان آخران جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة بمحورى الصابرى والغربى ببنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء، فاديا البرغثى، فى تصريح مساء اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين جثمانا لجندى بالجيش يدعى يونس على، تابع للكتيبة 309 مدفعية وجريحين جراء الاشتباكات بالمدينة.

وأضافت البرغثى، أن جثمان الجندى عرض على الطب الشرعى الذى صرح بدفنه، لافتة أن الجريحين إصابتهما متوسطة قدمت لهما الإسعافات الاولية ومازالا تحت الرعاية الطبية.
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