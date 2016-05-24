أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السجن 38 عاما لشاب أمريكي قتل مهاجرا عراقيا

Google+ Print
السجن 38 عاما لشاب أمريكي قتل مهاجرا عراقيا السجن 38 عاما لشاب أمريكي قتل مهاجرا عراقيا

أرشيفية

قضى محلفون في دالاس، اليوم الثلاثاء، بسجن شاب أميركي 38 عاما بعد إدانته بقتل مهاجر عراقي وهو يلتقط صورا مع عائلته وهم يتابعون هطول الجليد لأول مرة في حياتهم.

ودانت هيئة المحلفين الشاب نيكريون نيلون وعمره19 عاما بقتل أحمد الجميلي (36 عاما) في مارس الماضي 2015 قرب محل سكنه.

ولم يكن مر على وصول الجميلي للولايات المتحدة سوى ثلاثة أسابيع واعتقدت السلطات أن الحادث ربما يمثل جريمة كراهية.

وبعدها أكدوا أن نيلون لم يكن يعرف الانتماء العرقي للجميلي وقال إنه ربما كان يحاول الانتقام من إطلاق نار منفصل وقع عند شقة صديقته.

وقال مدعون إن نيلون أطلق 14 طلقة من بندقية طراز ايه.كيه-47 أصابت إحداها الجميلي في الصدر في ساحة انتظار السيارات بالمبنى الذي كان يقطنه مع أسرته.

وهرع الجميلي إلى شقته حيث انهار وأعلنت وفاته بعد ذلك في مستشفى محلي.

ويواجه نيلون احتمال السجن لمدة 99 عاما وحكمت عليه نفس هيئة المحلفين التي أدانته. ولم يتسن على الفور الوصول لمحامي نيلون للحصول على تعليق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا