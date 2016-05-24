السجن 38 عاما لشاب أمريكي قتل مهاجرا عراقيا

قضى محلفون في دالاس، اليوم الثلاثاء، بسجن شاب أميركي 38 عاما بعد إدانته بقتل مهاجر عراقي وهو يلتقط صورا مع عائلته وهم يتابعون هطول الجليد لأول مرة في حياتهم.

ودانت هيئة المحلفين الشاب نيكريون نيلون وعمره19 عاما بقتل أحمد الجميلي (36 عاما) في مارس الماضي 2015 قرب محل سكنه.

ولم يكن مر على وصول الجميلي للولايات المتحدة سوى ثلاثة أسابيع واعتقدت السلطات أن الحادث ربما يمثل جريمة كراهية.

وبعدها أكدوا أن نيلون لم يكن يعرف الانتماء العرقي للجميلي وقال إنه ربما كان يحاول الانتقام من إطلاق نار منفصل وقع عند شقة صديقته.

وقال مدعون إن نيلون أطلق 14 طلقة من بندقية طراز ايه.كيه-47 أصابت إحداها الجميلي في الصدر في ساحة انتظار السيارات بالمبنى الذي كان يقطنه مع أسرته.

وهرع الجميلي إلى شقته حيث انهار وأعلنت وفاته بعد ذلك في مستشفى محلي.

ويواجه نيلون احتمال السجن لمدة 99 عاما وحكمت عليه نفس هيئة المحلفين التي أدانته. ولم يتسن على الفور الوصول لمحامي نيلون للحصول على تعليق.