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العوضي: سنتقدم بطلب للمحكمة لتقسيط غرامة متهمي «جمعة الأرض»

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العوضي: سنتقدم بطلب للمحكمة لتقسيط غرامة متهمي «جمعة الأرض» العوضي: سنتقدم بطلب للمحكمة لتقسيط غرامة متهمي «جمعة الأرض»

طارق العوضي – أرشيفية

قال المحامي طارق العوضي عضو هيئة الدفاع عن متهمي جمعة الأرض والتي كانت في 25 أبريل الماضي إن الهيئة ستتقدم بطلب للمحكمة لتقسيط الغرامة المفروضة على المحبوسين الـ47 والبالغ مجموعها 4 مليون و 700 ألف جنيه.

وأضاف العوضي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “ONA” أن  هذا الإجراء متبع في مثل هذه المواقف، ويتم الموافقة عليه دائما، و مشيرًا إلى أنه سيتم إخلاء سبيل المحبوسين بمجرد سداد القسط الأول.

وقضت محكمة مستأنف شمال الجيزة منذ قليل بقبول الاستئناف المقدم من 47 متهما بالتظاهر فى جمعة الأرض على قرار حبسهم 5 سنوات، وتلغى حكم حبسهم وتكتفى بتغريمهم 100 ألف جنيه.

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